2D-приключенческий платформер Worldless вышел для ПК и консолей

Издатель/разработчик инди-игр из Гетеборга (Швеция) Thunderful, студия инди-игр из Сандерленда (Великобритания) Coatsink и разработчик инди-игр из Барселоны (Испания) Noname Studios сообщили, что их 2D-приключенческий платформер Worldless стал доступен для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Worldless представляет собой сочетание платформера «метроидвания», пошаговых боев и улучшений в стиле RPG, и все это представлено в новом трейлере.

Боевая система Worldless требует стратегии, обычно связанной с пошаговыми системами, но добавляет элемент действий в реальном времени благодаря элементам, основанным на времени, которые вам необходимо освоить, чтобы успешно защищаться и комбинировать атаки. Замысловатое дерево навыков добавляет новые уровни в боевые столкновения, а также открывает вам новые возможности для исследования.

Действие Worldless разворачивается в новорожденной вселенной, основанной на сущностях, оказавшихся в вечном конфликте из-за поляризующей природы их притяжений. Эти взаимодействия могут привести к обмену их полярностями, но этот процесс очень неустойчив, и кто знает, какие новые результаты из него могут выйти…

Наслаждайтесь незабываемой атмосферой с вдохновляющей музыкой и прикоснитесь к более глубокому смыслу Worldless. Исследуйте запутанные области, наполненные секретами, используя ловкость и плавность действий, чтобы раскрывать их, поглощая врагов и совершенствуясь, чтобы открыть новые возможности.