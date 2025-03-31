ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8 63 оценки

Wreckfest 2 получила первое обновление в раннем доступе

AceTheKing AceTheKing

Студия Bugbear сообщила о выпуске первого обновления для Wreckfest 2, которая сейчас находится в раннем доступе Steam. Обновление исправляет ряд неприятных ошибок в игре, а так же улучшает стабильность и работу контроллеров. Содержание обновления:

Стабильность

  • Исправлен ряд наиболее распространенных вылетов;
  • Улучшена обработка ошибок загрузки пользовательских данных.

Онлайн

  • Окно чата теперь находится в нижней части лобби, оно больше и его можно изменять (с помощью разделителя);
  • Добавлен параметр «Настройки» > «Игровой процесс» > «Показывать сообщения чата», чтобы отключить сообщения чата игрока;
  • Теперь можно установить пароль для сервера;
  • Подсказка сервера в лобби теперь показывает IP-адрес сервера;
  • Список серверов теперь возвращает до 400 серверов;
  • Сортировка списка серверов теперь отдает приоритет серверам, которые не заполнены;
  • Отмена сопоставления теперь работает так, как задумано.

Контроллеры

  • Исправлена ​​проблема, из-за которой ось на некоторых педалях была перевернута;
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой обратная связь по усилию становилась слабой после поломки и возрождения;
  • Игра больше не пытается автоматически привязать вводы неизвестных устройств, предотвращая перехват ввода нежелательными контроллерами;
  • Подсказки кнопок больше не отображаются как "?" при использовании рулевого колеса и других устройств, отличных от клавиатуры и геймпада;
  • Теперь можно переназначить кнопку (B) на геймпадах;
  • Анимация рулевого управления теперь использует правильный угол поворота автомобиля;
  • Действия теперь сортируются более логично;
  • Дополнительные мелкие улучшения.

    ПРИМЕЧАНИЕ: в случае возникновения каких-либо проблем сначала попробуйте удалить controllers.riub (находится в папке "Documents/My Games/Wreckfest 2/[USERID]/savegame").

ИИ

  • Добавлено больше вариаций в логику следования гоночной линии ИИ, чтобы сделать ее более динамичной;
  • Добавлено больше вариаций в профили ИИ, чтобы не все противники ИИ ехали одинаково;
  • Улучшено поведение восстановления ИИ, чтобы предотвратить застревание или вращение.

Эффекты и звук

  • Исправлена ​​одна проблема, из-за которой эффекты столкновений не срабатывали;
  • Увеличен пул аудиопамяти, чтобы предотвратить резкое прерывание эффектов;
  • Добавлен едва заметный звуковой эффект утечки радиатора.

Машины и трассы

  • Добавлено больше контрольных точек на Scrapyard и Savolax Sandpit, чтобы предотвратить срезание пути;
  • Добавлен ряд отсутствующих моделей объектов окружения LOD для повышения производительности;
  • Различные другие мелкие исправления в оформлении уровней;
  • Мелкие исправления в оформлении American 1.

Планируется, что полноценный релиз Wreckfest 2 состоится до марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ellie Williams

через годик и поиграем

0
JustA_NiceGuy

Через годик и цена будет в 4 раза выше.

1
Ellie Williams JustA_NiceGuy

да хоть в 10. для меня бесплатно

0