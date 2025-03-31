Wreckfest 2 получила первое обновление в раннем доступе

Студия Bugbear сообщила о выпуске первого обновления для Wreckfest 2, которая сейчас находится в раннем доступе Steam. Обновление исправляет ряд неприятных ошибок в игре, а так же улучшает стабильность и работу контроллеров. Содержание обновления:
Стабильность
- Исправлен ряд наиболее распространенных вылетов;
- Улучшена обработка ошибок загрузки пользовательских данных.
Онлайн
- Окно чата теперь находится в нижней части лобби, оно больше и его можно изменять (с помощью разделителя);
- Добавлен параметр «Настройки» > «Игровой процесс» > «Показывать сообщения чата», чтобы отключить сообщения чата игрока;
- Теперь можно установить пароль для сервера;
- Подсказка сервера в лобби теперь показывает IP-адрес сервера;
- Список серверов теперь возвращает до 400 серверов;
- Сортировка списка серверов теперь отдает приоритет серверам, которые не заполнены;
- Отмена сопоставления теперь работает так, как задумано.
Контроллеры
- Исправлена проблема, из-за которой ось на некоторых педалях была перевернута;
- Исправлена проблема, из-за которой обратная связь по усилию становилась слабой после поломки и возрождения;
- Игра больше не пытается автоматически привязать вводы неизвестных устройств, предотвращая перехват ввода нежелательными контроллерами;
- Подсказки кнопок больше не отображаются как "?" при использовании рулевого колеса и других устройств, отличных от клавиатуры и геймпада;
- Теперь можно переназначить кнопку (B) на геймпадах;
- Анимация рулевого управления теперь использует правильный угол поворота автомобиля;
- Действия теперь сортируются более логично;
- Дополнительные мелкие улучшения.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае возникновения каких-либо проблем сначала попробуйте удалить controllers.riub (находится в папке "Documents/My Games/Wreckfest 2/[USERID]/savegame").
ИИ
- Добавлено больше вариаций в логику следования гоночной линии ИИ, чтобы сделать ее более динамичной;
- Добавлено больше вариаций в профили ИИ, чтобы не все противники ИИ ехали одинаково;
- Улучшено поведение восстановления ИИ, чтобы предотвратить застревание или вращение.
Эффекты и звук
- Исправлена одна проблема, из-за которой эффекты столкновений не срабатывали;
- Увеличен пул аудиопамяти, чтобы предотвратить резкое прерывание эффектов;
- Добавлен едва заметный звуковой эффект утечки радиатора.
Машины и трассы
- Добавлено больше контрольных точек на Scrapyard и Savolax Sandpit, чтобы предотвратить срезание пути;
- Добавлен ряд отсутствующих моделей объектов окружения LOD для повышения производительности;
- Различные другие мелкие исправления в оформлении уровней;
- Мелкие исправления в оформлении American 1.
Планируется, что полноценный релиз Wreckfest 2 состоится до марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
через годик и поиграем
Через годик и цена будет в 4 раза выше.
да хоть в 10. для меня бесплатно