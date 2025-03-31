Wreckfest 2 получила первое обновление в раннем доступе

Студия Bugbear сообщила о выпуске первого обновления для Wreckfest 2, которая сейчас находится в раннем доступе Steam. Обновление исправляет ряд неприятных ошибок в игре, а так же улучшает стабильность и работу контроллеров. Содержание обновления:

Стабильность

Исправлен ряд наиболее распространенных вылетов;

Улучшена обработка ошибок загрузки пользовательских данных.

Онлайн

Окно чата теперь находится в нижней части лобби, оно больше и его можно изменять (с помощью разделителя);

Добавлен параметр «Настройки» > «Игровой процесс» > «Показывать сообщения чата», чтобы отключить сообщения чата игрока;

Теперь можно установить пароль для сервера;

Подсказка сервера в лобби теперь показывает IP-адрес сервера;

Список серверов теперь возвращает до 400 серверов;

Сортировка списка серверов теперь отдает приоритет серверам, которые не заполнены;

Отмена сопоставления теперь работает так, как задумано.

Контроллеры

Исправлена ​​проблема, из-за которой ось на некоторых педалях была перевернута;

Исправлена ​​проблема, из-за которой обратная связь по усилию становилась слабой после поломки и возрождения;

Игра больше не пытается автоматически привязать вводы неизвестных устройств, предотвращая перехват ввода нежелательными контроллерами;

Подсказки кнопок больше не отображаются как "?" при использовании рулевого колеса и других устройств, отличных от клавиатуры и геймпада;

Теперь можно переназначить кнопку (B) на геймпадах;

Анимация рулевого управления теперь использует правильный угол поворота автомобиля;

Действия теперь сортируются более логично;

Дополнительные мелкие улучшения.



ПРИМЕЧАНИЕ: в случае возникновения каких-либо проблем сначала попробуйте удалить controllers.riub (находится в папке "Documents/My Games/Wreckfest 2/[USERID]/savegame").

ИИ

Добавлено больше вариаций в логику следования гоночной линии ИИ, чтобы сделать ее более динамичной;

Добавлено больше вариаций в профили ИИ, чтобы не все противники ИИ ехали одинаково;

Улучшено поведение восстановления ИИ, чтобы предотвратить застревание или вращение.

Эффекты и звук

Исправлена ​​одна проблема, из-за которой эффекты столкновений не срабатывали;

Увеличен пул аудиопамяти, чтобы предотвратить резкое прерывание эффектов;

Добавлен едва заметный звуковой эффект утечки радиатора.

Машины и трассы

Добавлено больше контрольных точек на Scrapyard и Savolax Sandpit, чтобы предотвратить срезание пути;

Добавлен ряд отсутствующих моделей объектов окружения LOD для повышения производительности;

Различные другие мелкие исправления в оформлении уровней;

Мелкие исправления в оформлении American 1.

Планируется, что полноценный релиз Wreckfest 2 состоится до марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.