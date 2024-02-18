Авторы Wuthering Waves показали вступительный ролик игры

Kuro Games готовится открыть ворота закрытого бета-тестирования своей грядущей экшен-ролевой игры Wuthering Waves и празднует это событие, показывая вступительные сцены.

Китайский разработчик выпустил видеоролик, демонстрирующий сцену в начале игры для мужских и женских персонажей. Она, безусловно, загадочна и содержит довольно мощную символику.

Закрытая бета-версия стартует 26 февраля, и будет доступна как на ПК, так и на мобильных платформах.

На нее также не распространяется NDA, а это значит, что те, кто не получил приглашения, смогут посмотреть тонну геймплея, просто заглянув на YouTube и Twitch. Неизбежно, что многие поделятся своими кадрами, когда откроются шлюзы.

Это уже вторая закрытая бета-версия игры, и разработчики значительно переработали ее, основываясь на отзывах, полученных в ходе первого раунда. Будет интересно посмотреть, как будут восприняты изменения.

Хотя бета-версия будет доступна только для PC, iOS и Android, мы уже знаем, что Wuthering Waves также выйдет для PS5 и PS4, следуя тенденции, характерной для таких игр, как Genshin Impact и Tower of Fantasy. Конечно, мы пока не знаем, когда это произойдет.