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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.5 789 оценок

Авторы Wuthering Waves выпустили свежий трейлер, посвящённый новой героине Зани

butcher69 butcher69

Разработчики Wuthering Waves выпустили свежий трейлер, посвящённый Зани — новому резонатору, который появится в игре вместе с обновлением 2.3.

Зани — лимитированный резонатор спектрального атрибута и сотрудник банка Аверардо семьи Монтелли в Рагунне. Она известна своей серьёзностью, пунктуальностью и преданностью делу. Строгий распорядок дня и умение чётко выполнять задания сделали её надёжной опорой организации.

Однако за фасадом идеального сотрудника скрывается усталость: постоянные переработки мешают Зани наслаждаться редкими моментами отдыха. История персонажа подчёркивает тему внутренней борьбы между долгом и личными желаниями, что добавляет ей глубины.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Max Rolens

Суккубик без выходных и с переработками на семейку Карлотты ))

JustA_NiceGuy

Эта мамка переплюнула всех милф Геншина))