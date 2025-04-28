Авторы Wuthering Waves выпустили свежий трейлер, посвящённый новой героине Зани

Разработчики Wuthering Waves выпустили свежий трейлер, посвящённый Зани — новому резонатору, который появится в игре вместе с обновлением 2.3.

Зани — лимитированный резонатор спектрального атрибута и сотрудник банка Аверардо семьи Монтелли в Рагунне. Она известна своей серьёзностью, пунктуальностью и преданностью делу. Строгий распорядок дня и умение чётко выполнять задания сделали её надёжной опорой организации.

Однако за фасадом идеального сотрудника скрывается усталость: постоянные переработки мешают Зани наслаждаться редкими моментами отдыха. История персонажа подчёркивает тему внутренней борьбы между долгом и личными желаниями, что добавляет ей глубины.