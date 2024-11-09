Боевые способности Камелии в новом трейлере Wuthering Waves

В преддверии выхода обновления 1.4 для экшен-RPG Wuthering Waves разработчики выпустили трейлер, демонстрирующий боевые способности нового персонажа Камелии. Камелия, 5-звездочная героиня из первого баннера обновления, уже давно ожидается поклонниками игры, и её навыки вызвали огромный интерес среди игроков.

Согласно трейлеру, Камелия отличается динамичным стилем боя и широкими возможностями для тактического применения в сражениях. В обновлении, релиз которого намечен на 14 ноября, игроки смогут не только получить Камелию, но и начать её прокачку, а также подготовить материалы для прокачки другого персонажа, Люми.