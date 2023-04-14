Геймплейный трейлер и несколько новых подробностей ролевой игры с открытым миром Wuthering Waves ©

Китайский разработчик Kuro Game выпустил новый геймплейный трейлер и представил множество новых кадров и подробностей о предстоящей ролевой игре Wuthering Waves.

В честь закрытого бета-тестирования игры, которое начнется 24 апреля, разработчик представил первый действительно обширный обзор игры.

Помимо геймплейного трейлера, разработчики провели обширную трансляцию с демонстрацией окружения игры и нескольких играбельных персонажей.

В ролике можно посмотреть на систему Echo System, которая позволяет вам поглощать силы побежденных врагов и затем использовать их в бою самостоятельно. Говоря о врагах, было продемонстрировано широкое разнообразие монстров, включенных в игру, а также очень красивую сюжетную сцену.

Wuthering Waves пока не имеет даты выхода, но мы знаем, что игра будет выпущена в какой-то момент в будущем для ПК, iOS и Android.

Закрытая бета-версия начнется 24 апреля, а регистрация на официальном сайте заканчивается сегодня, поэтому вам стоит поторопиться, если вы еще не успели. Игра будет проходить на всех трех платформах - ПК, iOS и Android. Поскольку NDA не действует, мы, вероятно, увидим много геймплея, как только он появится.