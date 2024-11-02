Презентация обновления 1.4 для Wuthering Waves пройдет 11 ноября

Разработчики Wuthering Waves из Kuro Games анонсировали презентацию обновления 1.4, которая пройдет 11 ноября. В новом тизерном видео представлено множество грядущего контента, включая обновления роглайт-режима и другие игровые новинки.
Особое внимание в ролике уделено персонажу Камелии, которая с юмором проявляет свои "сталкерские наклонности", позвонив игроку. Камелия также станет частью первого баннера в этом обновлении.
Сама версия 1.4 будет установлена до конца ноября. Сейчас Wuthering Waves доступна на ПК и мобильных устройствах, а в будущем ожидается её релиз на PlayStation 5.
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Ну так это игра от китайцев... Или корейцев. Или ещё каких косоглазых, я хз, честно.
Не нужно ругать корейцев — в отличие от американского рынка, они не продвигают повестку и не стремятся навязывать её через игры. Но и у них есть свои тёмные стороны: гача-системы на корейском рынке поощряют азарт и лудоманию, особенно среди молодёжи. Они пытаются оправдать это наличием гарантов. Серьёзно?