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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.2 468 оценок

Презентация обновления 1.4 для Wuthering Waves пройдет 11 ноября

butcher69
Новости

Разработчики Wuthering Waves из Kuro Games анонсировали презентацию обновления 1.4, которая пройдет 11 ноября. В новом тизерном видео представлено множество грядущего контента, включая обновления роглайт-режима и другие игровые новинки.

Особое внимание в ролике уделено персонажу Камелии, которая с юмором проявляет свои "сталкерские наклонности", позвонив игроку. Камелия также станет частью первого баннера в этом обновлении.

Сама версия 1.4 будет установлена до конца ноября. Сейчас Wuthering Waves доступна на ПК и мобильных устройствах, а в будущем ожидается её релиз на PlayStation 5.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Добавьте уж теги "донатная помойка" и "гача/лубоксы/кa3ино"

-4
RavinSakara

Раздел с играми про футбол (FIFA) и компаний EA/Ubisoft в другом отделе — пожалуйста, перейдите туда.

4
PeaceDuke72 RavinSakara

Ну так это игра от китайцев... Или корейцев. Или ещё каких косоглазых, я хз, честно.

-1
Paramezan PeaceDuke72

Не нужно ругать корейцев — в отличие от американского рынка, они не продвигают повестку и не стремятся навязывать её через игры. Но и у них есть свои тёмные стороны: гача-системы на корейском рынке поощряют азарт и лудоманию, особенно среди молодёжи. Они пытаются оправдать это наличием гарантов. Серьёзно?

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