Презентация обновления 1.4 для Wuthering Waves пройдет 11 ноября

Разработчики Wuthering Waves из Kuro Games анонсировали презентацию обновления 1.4, которая пройдет 11 ноября. В новом тизерном видео представлено множество грядущего контента, включая обновления роглайт-режима и другие игровые новинки.

Особое внимание в ролике уделено персонажу Камелии, которая с юмором проявляет свои "сталкерские наклонности", позвонив игроку. Камелия также станет частью первого баннера в этом обновлении.

Сама версия 1.4 будет установлена до конца ноября. Сейчас Wuthering Waves доступна на ПК и мобильных устройствах, а в будущем ожидается её релиз на PlayStation 5.