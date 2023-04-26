Стартовал бета-тест Wuthering Waves ©

В Wuthering Waves началось закрытое бета-тестирование. К сожалению, количество участников ограничено. Доступ получили только приглашенные пользователи, которые зарегистрировались на главном сайте достаточно рано. Кроме того, первый этап беты предназначен только для жителей США и Канады. Европе, таким образом, еще предстоит подождать.



Wuthering Waves предлагает открытый мир, супер динамичные бои, множество побочных действий, (предположительно) интересный сюжет и красивую графику, напоминающую Genshin, но в более сдержанном стиле (без ярких цветов).



Wuthering Waves также выделяется своим миром, в котором фэнтези смешивается с научной фантастикой и даже постапокалипсисом.