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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.5 848 оценок

Студия Kuro Games представила первый геймплейный трейлер Чаконы из Wuthering Waves

butcher69 butcher69

Студия Kuro Games представила первый геймплейный трейлер Чаконы — нового лимитированного персонажа, который дебютирует во второй половине обновления 2.3 для Wuthering Waves.

Чакона — представительница стихии Аэро, использующая пистолеты в бою. Она романтичный, свободолюбивый бард, поющий баллады о святых, героях, чудесах и горестях мира. Её образ пронизан поэтичностью и грустью, а стиль боя обещает быть динамичным и эффектным.

В японской версии игры Чакону озвучила Икуми Хасэгава, известная по ролям Киты из Bocchi the Rock!, Юбель из Sousou no Frieren и Владилены из 86. Новый трейлер позволил взглянуть на боевые способности и харизму персонажа, подогревая интерес к скорому релизу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Сдал Пост Малоне

Вот би мясник228 делал посты по пгр, у них там коллаб с дмц... Эх...

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