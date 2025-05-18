Студия Kuro Games представила первый геймплейный трейлер Чаконы из Wuthering Waves

Студия Kuro Games представила первый геймплейный трейлер Чаконы — нового лимитированного персонажа, который дебютирует во второй половине обновления 2.3 для Wuthering Waves.

Чакона — представительница стихии Аэро, использующая пистолеты в бою. Она романтичный, свободолюбивый бард, поющий баллады о святых, героях, чудесах и горестях мира. Её образ пронизан поэтичностью и грустью, а стиль боя обещает быть динамичным и эффектным.

В японской версии игры Чакону озвучила Икуми Хасэгава, известная по ролям Киты из Bocchi the Rock!, Юбель из Sousou no Frieren и Владилены из 86. Новый трейлер позволил взглянуть на боевые способности и харизму персонажа, подогревая интерес к скорому релизу.