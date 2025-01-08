2K отключила онлайн-режимы в WWE 2K23

2K отключила сервера WWE 2K23 — теперь поиграть по сети или скачать пользовательский контент уже не получится. Впрочем, саму игру никто не забирает, просто сейчас она работает только в офлайне. Да и к тому же игроков заранее предупредили — ещё в ноябре прикрыли внутриигровой магазин с валютой.

Кстати, для серии WWE это уже привычное дело. 2K частенько отключает онлайн в старых частях, а некоторые и вовсе пропадают из продажи. Вот и сейчас из всей серии только WWE 2K24 осталась с работающими серверами.

Игроки, конечно, не в восторге от такой практики. В прошлом году, например, Ubisoft отключила сервера первой The Crew, и двое фанатов прямо в суд подали. Компания тут же пообещала оставить офлайн-режимы в новых частях серии, но было уже поздно.

А в Европе геймеры и вовсе создали движение "Stop Killing Games" — просят делать нормальный офлайн-режим сразу, а не после закрытия серверов. В Калифорнии тоже зашевелились: теперь продавцам цифровых игр запрещено использовать слова «купить» или «приобрести» — должны честно писать, что продают только лицензию.