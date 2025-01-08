ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
WWE 2K23 17.03.2023
Симулятор, Файтинг, Спорт
7.9 101 оценка

2K отключила онлайн-режимы в WWE 2K23

Lunersun
Новости

2K отключила сервера WWE 2K23 — теперь поиграть по сети или скачать пользовательский контент уже не получится. Впрочем, саму игру никто не забирает, просто сейчас она работает только в офлайне. Да и к тому же игроков заранее предупредили — ещё в ноябре прикрыли внутриигровой магазин с валютой.

Кстати, для серии WWE это уже привычное дело. 2K частенько отключает онлайн в старых частях, а некоторые и вовсе пропадают из продажи. Вот и сейчас из всей серии только WWE 2K24 осталась с работающими серверами.

Игроки, конечно, не в восторге от такой практики. В прошлом году, например, Ubisoft отключила сервера первой The Crew, и двое фанатов прямо в суд подали. Компания тут же пообещала оставить офлайн-режимы в новых частях серии, но было уже поздно.

На Ubisoft подали коллективный иск из-за закрытия The Crew

А в Европе геймеры и вовсе создали движение "Stop Killing Games" — просят делать нормальный офлайн-режим сразу, а не после закрытия серверов. В Калифорнии тоже зашевелились: теперь продавцам цифровых игр запрещено использовать слова «купить» или «приобрести» — должны честно писать, что продают только лицензию.

Новый закон штата Калифорния заставит интернет-магазины указывать, что вы лицензируете, а не владеете контентом
-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Диванный Боец
2K частенько отключает онлайн в старых частях

Ну это прошлая СТАРАЯ часть, которой АЖ ЦЕЛЫХ 2 ГОДА, да да))) Бедная миллиардная 2к не может оплатить копеечные для нее сервера

5
NochnoiGid

Проще. Заморочиться и запилить за неделю трудов p2p режим подключения. Всё.

Просто ублюдки, делают бабки, нечего больше добавить.

1
selfreaver

Так а зачем, если таким образом можно сподвигнуть людей на покупку новой части и раз сервера отключат, значит это действительно работает

0