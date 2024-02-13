Пять десятилетий истории WrestleMania в новом трейлере WWE 2K24

Режим Showcase в каждой новой части серии WWE 2K за последние годы освещал различные уголки мира WWE, и в этом году игра будет посвящена чему-то особенному. Знаменитое событие - WrestleMania - станет главной звездой шоу в режиме WWE 2K24, получившем название Showcase of the Immortals, и уже появился новый трейлер, позволяющий взглянуть на это шоу.

Showcase of the Immortals охватит пять десятилетий истории WrestleMania, а значит, вас ждут матчи с участием икон рестлинга из разных эпох, включая Халка Хогана, Шона Майклза, Скалу, "Каменного холода" Стива Остина, Андертейкера, Бекки Линч, Джона Сину, Шарлотту Флэр и многих других. Всего в режиме будет 21 матч.

WWE 2K24 выходит 8 марта для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.