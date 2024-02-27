Раскрыты детали сезонного пропуска WWE 2K24

Visual Concepts и 2K Games анонсировали сезонный пропуск WWE 2K24, в котором в ближайшие месяцы появятся 20 новых суперзвезд в пяти DLC-наборах. Начнется он 15 мая с ECW Punk Pack, в который войдут Си Эм Панк, Бубба Рэй Дадли, Ди-Вон Да́дли, Сэндмен и Терри Фанк, а также карта менеджера MyFACTION для ECW Пола Хеймана.

26 июня в игру будет добавлен певец Post Malone, а также Сенсационная Шерри, Мош и Трэшер из The Headbangers, Хонки-тонк Мен и Джимми Харт в качестве менеджера. 24 июля в игре появится Пэт МакАфи (более подробная информация о них еще не раскрыта).

20 сентября в игре появятся Джейд Каргилл, Ная Джакс, Мишель МакКул, Карлито, Каири Сэйн, Лира Валькирия и Дракон Ли. И наконец, 13 ноября в игре появятся рестлеры WCW: Даймонд Даллас Пейдж, Железный Шейх, Мистер Совершенство, Великий Мута и Лекс Люгер.

Сезонный абонемент также предоставляет пакет MyRISE Mega-Boost Pack, 200 дополнительных очков атрибутов и SuperCharger, чтобы разблокировать всех легенд WWE и дополнительные арены в базовой игре.

WWE 2K24 выйдет 8 марта для PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.