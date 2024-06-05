Следующий патч для XDefiant усложнит игру снайперам и любителям часто прыгать

Бесплатный сетевой шутер XDefiant от Ubisoft и выходцев из популярной серии Call of Duty сегодня получил свое первое обновление. Разработчики выпустили небольшой апдейт, который не затрагивает геймплейные аспекты и баланс, но вместо этого решает известные технические сбои. По-настоящему крупный патч для игры будет выпущен уже на следующей неделе, и он может серьезно отразиться на геймплее шутера.
Будущее обновление для XDefiant призвано сделать игру более честной для всех игроков, поэтому некоторые аспекты шутера, которыми злоупотребляли игроки, будут ослаблены. По словам исполнительного продюсера Марка Рубина, обновление затронет снайперов и "фанатов частого прыжка". Разработчики добавят обещанный эффект вздрагивания для выстрелов из снайперского оружия, а также ослабят прыжки.
Как отмечает Марк Рубин, на запуске шутера многие игроки злоупотребляли прыжками во время матчей. Команда разработчиков проанализировала этот аспект и пришла к выводу, что не желает видеть героев "попрыгунчиков" в перестрелках. Теперь прыгать слишком часто не получится, а вместе с этим может исчезнуть проблема с неправильными хитбоксами, которые появлялись во время прыжков.
Напомним, ранее в сети всплыла серьезная проблема читерства в XDefiant. Авторы по-прежнему не дали комментария по этому вопросу и не спешат раскрывать свой план по борьбе с нечестными игроками.
Считаю, что прыжки надо во всех играх (шутерах) убирать либо делать их более реальными. Насколько высоко может подпрыгнуть человек наместе, метр плюс минус, а с оружием, а с броником и прочим эквипом, а бежать и прыгать. Радуга 6 по-моему без прыжков вообще, не помню точно. А то прыгают в два роста без остановки.
метр? ну если спортсмен)))) среднестатистический подпивкович не подпрыгнет)))
А еще в реальности респаунов нет, срочно запретить
А что, во всякие спец структуры нонче берут "среднестатистических подпивковичей"? Я конечно соглашусь, что игровые прыжки, особенно если это всякие там соревновательные шутаны аля кс/батла/калда, т.е. без возможности обоснования "наноульрасупермегадупер костюм" выглядит как бред. Любой тренированный спецназовец конечно подпрыгнет повыше чем подпивкович, но на кой хрен прыгать на месте или просто в движении по ровной поверхности? Вопрос. // Иван Марков
Игра ещё не факт что выживет а они уже гайки начинают закручивать.