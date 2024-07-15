В файлах XDefiant нашли скины в стиле аниме

Ubisoft объявила о планах выпустить новую косметику для своего условно-бесплатного шутера XDefiant, включая скины в стиле аниме. Датамайнеры обнаружили в файлах игры облики для оружия в этом стиле. Теперь фанаты игры задаются вопросом, стоит ли им ждать кроссоверов с другими франшизами.
XDefiant был выпущен в мае на PS5, Xbox Series и PC и в первые дни после релиза привлек более 1 миллиона игроков, а через неделю количество геймеров достигло 8 миллионов. В июне этот показатель увеличился до 11 миллионов человек.
А нашли неткод который не позволяет челам на 180 пинге бектрекать на 2с? 😂