Релизный трейлер тактической стратегии Xenonauts 2 ©

Xenonauts была отличным духовным наследником олдскульной стратегии X-COM (или UFO: Enemy Unknown). Теперь у этого неофициального духовного наследника есть реальный преемник - игра Xenonauts 2, которая вышла в раннем доступе еще этим утром, но только сейчас получила релизный трейлер.

Несмотря на десятилетия, разделяющие Xenonauts и ее сиквел, действие которого происходит в 2009 году, мир как бы остался в неопределенности. Холодная война все еще продолжается, международная напряженность все еще назревает, и, да, очередное вторжение инопланетян только началось. Лучше надеяться на то, что эти 95% шанса на попадание будет достаточно, ведь вам предстоит сражаться с инопланетянами, а также со всеми людьми, которые симпатизируют захватчикам или ненавидят вашу многонациональную военную группировку. При этом вы будете вести старые добрые пошаговые бои, управляя базами истребителей для борьбы с вражескими НЛО.

Поклонникам оригинальной Xenonauts стоит обратить внимание на то, что Xenonauts 2, по словам издателя Hooded Horse, является "не столько прямым продолжением, сколько переосмыслением оригинальной концепции, с современным движком, новым сеттингом и доработанной механикой". Однако в игре по-прежнему много нового: больше карт и больше дерева технологий.

В своем недавнем блоге в Steam разработчики Goldhawk Interactive сообщили, что период раннего доступа продлится "примерно 9 месяцев (с учетом изменений)". За это время команда планирует переделать воздушный бой, добавить новые карты и пришельцев, уничтожающих лица, и многое другое. На данный момент на Kickstarter указано, что в раннем доступе доступно около 60-70% полной версии игры. Это примерно равносильно 10-15 часам, проведенным за щелчком мыши, при этом нужно кусать щеку и скрещивать пальцы, чтобы выстрелы попали в цель.