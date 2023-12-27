Новая модификация изменяет боевую систему Yakuza: Like a Dragon под стиль прошлых игр серии

Yakuza: Like a Dragon стала одной из лучших игр 2020 года. И хотя многие игроки были не против превращения игры из экшена в пошаговую стратегию, множество фанатов старых частей Yakuza были обескуражены этим изменением. Что ж, хорошие новости, если вы были одним из них, поскольку вышла модификация, которая превращает игру в классический экшен Yakuza.
Like A Brawler превращает Yakuza: Like a Dragon в боевой экшен в реальном времени. Это позволит Ичибану Касуге сражаться в режиме реального времени. Ичибан сможет выполнять совершенно новые удары и использовать несколько стилей, чтобы эффективно поражать своих врагов.
Скачать мод можно вот здесь. Не забывайте, что Like A Brawler находится на стадии бета-тестирования. Поэтому вы можете столкнуться с некоторыми ошибками или глюками.
Отлично, а то тошнит от этого пошагового кринжа))
Кийа бум будет вам.