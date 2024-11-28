Ролевой экшен Ys X: Nordics получил крупное обновление

Компания NIS America выпустила трейлер, анонсирующий выход версии 2.00 для ролевого экшена Ys X: Nordics. Этот крупный патч для ПК добавляет множество новых функций, улучшая игровой процесс и визуальные возможности. Среди главных нововведений — поддержка широкоформатных мониторов 21:9 и дисплеев 16:10 на Steam Deck. Также добавлена навигация по настройкам и интерфейсу игры с помощью мыши, что улучшает удобство игры на ПК.

Кроме того, версия 2.00 поддерживает разрешение 4K при частоте более 60 кадров в секунду благодаря оптимизации с использованием DirectX 12 и технологий апскейлинга с искусственным интеллектом. Игра теперь совместима с Intel XeSS, NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), что позволяет насладиться более высокой графикой и производительностью.

Отзывы на игру в Steam очень положительные, с более чем 90% положительных голосов.