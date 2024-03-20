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Zenless Zone Zero 2024 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 67 оценок

Девушка-кошка Нэкомата в новом трейлере Zenless Zone Zero

butcher69
Новости

Сегодня компания HoYoverse выпустила новый трейлер своей грядущей экшен-ролевой игры Zenless Zone Zero, в котором показан один из ее персонажей — Нэкомата.

Как следует из названия, Нэкомата - девушка-кошка. На самом деле ее зовут Некомия Мана, и она работает в агентстве странных профессий под названием Gentle House AKA Cunning Hare.

Стихийная и озорная, любит разыгрывать других. Ваш кошелек - это ее кошелек. (Правда... Теперь он ее). Спортивная и смелая, для нее нет слишком опасной лощины. "Кошки любят рыбу" - на самом деле неверный стереотип. Но Нэкомата действительно любит рыбу...

Ее английская озвучка еще не была официально объявлена, но вы можете услышать ее в трейлере ниже.

На японском языке ее озвучивает Саюри Хара, которую вы можете знать по роли Ринвелл в Tales of Arise и Чиаки Огаки в Laid-Back Camp.

Zenless Zone Zero выйдет для ПК, iOS и Android, а также версия для PS5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kotius

Ну посмотреть можно наверное.

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