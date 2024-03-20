Девушка-кошка Нэкомата в новом трейлере Zenless Zone Zero

Сегодня компания HoYoverse выпустила новый трейлер своей грядущей экшен-ролевой игры Zenless Zone Zero, в котором показан один из ее персонажей — Нэкомата.

Как следует из названия, Нэкомата - девушка-кошка. На самом деле ее зовут Некомия Мана, и она работает в агентстве странных профессий под названием Gentle House AKA Cunning Hare.

Стихийная и озорная, любит разыгрывать других. Ваш кошелек - это ее кошелек. (Правда... Теперь он ее). Спортивная и смелая, для нее нет слишком опасной лощины. "Кошки любят рыбу" - на самом деле неверный стереотип. Но Нэкомата действительно любит рыбу...

Ее английская озвучка еще не была официально объявлена, но вы можете услышать ее в трейлере ниже.

На японском языке ее озвучивает Саюри Хара, которую вы можете знать по роли Ринвелл в Tales of Arise и Чиаки Огаки в Laid-Back Camp.

Zenless Zone Zero выйдет для ПК, iOS и Android, а также версия для PS5.