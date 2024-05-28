HoYoverse объявляет официальную дату релиза Zenless Zone Zero

Долгожданная экшен-RPG Zenless Zone Zero от создателей нашумевшей Genshin Impact готова распахнуть двери в постапокалиптический мир Нью-Эриду. Разработчики из HoYoverse объявили, что игра официально выйдет 4 июля на PlayStation 5, ПК и мобильных устройствах. Опасные каверны, загадочные истории и оживленные улицы футуристического города ждут отважных исследователей, готовых примерить на себя роль «прокси».

Интерес к Zenless Zone Zero не угасает с момента первого анонса — по всему миру уже более 35 миллионов игроков прошли предварительную регистрацию. До заветной отметки в 40 миллионов остались считанные шаги, и нет сомнений, что эта цель будет достигнута в ближайшее время. Чтобы обеспечить бесшовный игровой опыт, HoYoverse подтвердили, что Zenless Zone Zero будет поддерживать кроссплатформенные сохранения, позволяя игрокам продолжать приключения на любом устройстве.

Действие игры разворачивается в мире, пережившем сверхъестественную катастрофу — появление аномальных зон, известных как «каверны». Нью-Эриду, последний оплот цивилизации, стал маяком надежды для выживших. Игрокам предстоит взять на себя роль «прокси» — профессионалов, сопровождающих исследователей в опасных экспедициях в глубины каверн. На пути их ждут невероятные испытания, неведомые враги и тайны, скрытые в недрах Нью-Эриду.