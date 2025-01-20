Музыкальный ролик Zenless Zone Zero посвятили новому персонажу - Астре Яо

Разработчики Zenless Zone Zero представили музыкальную композицию, посвящённую новому персонажу — Астре Яо, звезде Нью-Эриду. Видео, выпущенное в преддверии обновления 1.5, стало не только анонсом, но и способом раскрыть историю персонажа.

В анимационном ролике Астра, известная как агент S-ранга, сбегает со светского мероприятия, чтобы насладиться обычными радостями жизни. Эта деталь подчёркивает её харизматичность и многогранность.

По игровым механикам Астра Яо — универсальный персонаж, способный усиливать команду и увеличивать урон. Она подходит для отрядов как с традиционными агентами, так и с персонажами-аномалистами, что делает её ценным дополнением.

Музыкальное видео стало ярким началом нового этапа Zenless Zone Zero, задав тон обновлению.