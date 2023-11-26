Ролевой экшен Zenless Zone Zero получил сюжетный трейлер

Закрытое бета-тестирование игры Zenless Zone Zero от miHoYo уже началось: участники на ПК, Android и iOS могут попробовать себя в роли новых персонажей. В то же время продолжается ажиотаж вокруг бесплатной ролевой игры: появился новый трейлер, рассказывающий о приключениях команды "Хитрых Зайцев".

Действие Zenless Zone Zero разворачивается в постапокалиптическом будущем, игроки берут на себя роль доверенных лиц на Новом Эриду и борются с этериалами, чтобы выжить. Дата выхода игры еще не определена, но активизация маркетинга может означать, что анонс состоится в ближайшие месяцы.