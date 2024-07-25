У Zero Orders Tactics вышла демо в Steam

Это пошаговая пазл-стратегия с вайбами Into the Breach. Нет, жуков и мехов тут нет, но есть полная предсказуемость, 0% рандома и головоломный способ непрямого упраления юнитами.

Игрок не командует юнитами, а меняет поле боя, заставляя их двигаться по-другому. Можно перед вражеским лучником подменить поле на гору и перекрыть тому линию прицела. Или поставить болото так, чтобы союзный конник захотел его обойти и пришел куда надо.

Ты не какой-то простой генерал, а БОГ. Вместо отдачи приказов ты создаешь горы, озера и другую божественную фигню, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕШЬ.

В игре есть русский язык. Релиз планируется в ноябре.