Добавим уюта в "Зимнюю хижину"? Готовы приютить кота?

Работа над «Зимней хижиной» кипит, и мы потихоньку наполняем наш мир не только механиками выживания, но и маленькими, душевными историями. Хотим поделиться одной идеей и узнать ваше мнение.

В один из совершенно обычных игровых дней, абсолютно рандомно, к вашей хижине может приблудиться котик. Просто прийти и сесть у крыльца. Это не квест, не задание — просто момент.

Если догадаетесь поделиться с ним едой, проявить терпение и заботу, то он может решить остаться. Будет мурчать на крыльце, греться на солнышке в вашем кресле-качалке, создавая неповторимую атмосферу уюта посреди суровой зимы. Но чтобы его доверие не иссякло, а сам он не ушел искать пропитание в другом месте, его нужно будет подкармливать. Это небольшая, но честная ответственность за того, кого приручили.

Как вам такая идея?

Не забудьте добавить «Зимнюю хижину» в избранное, чтобы не пропустить релиз!

