Rebellion выпустит Zombie Army VR в 2024 году

Rebellion сегодня анонсировала новую захватывающую VR-игру — Zombie Army VR. Впервые перенося франшизу Zombie Army в виртуальную реальность, игра позволит вам ощутить страх, острые ощущения и леденящее кровь напряжение зомби-апокалипсиса посредством VR-гарнитурs. В 2024 году Zombie Army VR будет доступна на PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3 и Pro, Oculus Rift и гарнитурах для ПК в Steam.

Следуя истории серии Zombie Army, в Zombie Army VR вы возвращаетесь на поле боя в роли одного из Охотников на мертвецов, элитного отряда, который выслеживает военных преступников-зомби. Вам предстоит пробиться сквозь орды нежити возле разбомбленного города Нюрнберг и помочь Герману Вольфу, легендарному лидеру Охотников на Мертвецов, найти его разбросанную семью и сражаться за освобождение Европы от зомби-апокалипсиса.

VR приносит новый уровень погружения в захватывающие действия серии Zombie Army. Используйте обе руки, чтобы прицелиться в прицел винтовки и сделать идеальный выстрел на расстоянии. Когда дело становится близким и личным, используйте каждую руку независимо, чтобы держать пистолеты и пистолеты-пулеметы двумя оружиями. Вам также придется освоить упражнения по перезарядке, поскольку массы нежити нападают на вас со всех сторон. Преодолеть нервы и действовать под давлением будет иметь решающее значение, если вы хотите добиться успеха.

Чтобы помочь отправить нежить обратно в пропасть, у вас будет доступ к арсеналу подлинного оружия времен Второй мировой войны, включая снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, пистолеты и многое другое. Вам также нужно будет зарабатывать опыт, чтобы повышать уровень своего Deadhunter, сражаясь с кишащей зомби в Европе 1940-х годов, и использовать комплекты модернизации оружия, чтобы изменить дальность, точность, прицел и боезапас вашего оружия.