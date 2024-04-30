Встречайте альфа-версию обновления 16.2 для игры Zompiercer

Приготовьтесь, отважные машинисты! Студия-разработчик Zompiercer с гордостью представляет долгожданное обновление 16.2, которое привносит в игру целый ряд захватывающих улучшений и нововведений. Это альфа-версия, а значит, у вас есть уникальная возможность первыми опробовать новые функции и помочь команде сделать игру еще лучше.
Одним из ключевых изменений стала оптимизация перезарядки оружия. Прислушавшись к многочисленным отзывам игроков, разработчики приняли решение увеличить скорость перезарядки для всего арсенала от 10 до 30% от изначальной. Теперь вы сможете быстрее возвращаться в бой и эффективнее противостоять полчищам зомби.
Особое внимание было уделено револьверу — теперь его перезарядка осуществляется с помощью удобного спид лоадера, что значительно ускоряет процесс. Однако будьте внимательны: неотстрелянные патроны по-прежнему будут пропадать при перезарядке, так что планируйте свои действия с умом.
Вот что говорит один из разработчиков Zompiercer в своем обращении к сообществу в Steam:
«Хей, машинисты! Учитывая большое количество отзывов и комментариев на тему очень медленной перезарядкой нового оружия, я решил немного увеличить перезарядку для всего оружия от 10 до 30% от изначальной. Так же для револьвера изменен способ перезарядки с вложения по одному патрону на перезарядку с помощью спид лоадера. Не отстреленные патроны все так же пропадают при перезарядке револьвера.»
Давайте взглянем на полный список изменений, которые несет в себе альфа-версия обновления 16.2:
- Внедрено отображение полной информации о предмете в верстаках.
- Увеличена скорость перезарядки пистолетов, дробовиков и АКМ на 30%.
- Увеличена скорость перезарядки винтовки на 20%.
- Увеличена скорость перезарядки револьвера на 10%, но патроны теперь перезаряжаются спид лоадером.
- Добавлен фонарик в самолет в 6 локации.
- Уменьшен шанс на дождливую погоду.
- 100% локализация для японского и украинского языков.