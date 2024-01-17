Анонсирован бодикам-хоррор про смотрителя зоопарка Zoochosis для ПК

Clapperheads анонсировала Zoochosis, хоррор-игру-симулятор, в которой вы играете за ночного смотрителя зоопарка. Игра выйдет на ПК в Steam во втором квартале 2024 года.

Zoochosis — это леденящая кровь хоррор-игра-симулятор, в которой вы играете за смотрителя зоопарка, который собирается приступить к своей первой ночной смене. Когда вы пристегиваете свою камеру и совершаете обход, вы замечаете странное поведение некоторых животных в вольерах, не похожее ни на что, что вы когда-либо видели. Ужасающий паразит распространяется, превращая некоторых животных в гротескные версии самих себя, кровожадных и готовых на все, чтобы убить вас. Вы должны идентифицировать зараженных животных и сделать вакцины, чтобы вылечить их, прежде чем паразит выйдет из-под контроля и распространится по всему зоопарку. Разгадайте тайны зоопарка и спасите животных, чтобы спасти себя, поскольку ваш выбор в конечном итоге определит ваш финал.