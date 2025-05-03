Хоррор про смотрителя зоопарка Zoochosis выйдет на PS5 и PS4

Clapperheads выпустит игру-симулятор ужасов про смотрителя зоопарка Zoochosis для PlayStation 5 и PlayStation 4, объявил разработчик. Дата выхода не была объявлена.

Zoochosis впервые была выпущена для ПК в Steam 30 сентября 2024 г.

Zoochosis — это леденящая кровь игра-симулятор ужасов, в которой вы играете смотрителем зоопарка, который готовится начать свою первую ночную смену. Когда вы надеваете камеру и идете на обход, вы замечаете странное поведение некоторых животных в вольерах, непохожее ни на что, что вы когда-либо видели. Ужасающий паразит распространяется, мутируя некоторых животных в гротескные версии самих себя, кровожадных и готовых сделать все, чтобы убить вас и сбежать. Вы должны идентифицировать зараженных животных и сделать вакцины, чтобы вылечить их, прежде чем паразит выйдет из-под контроля и распространится на весь зоопарк.