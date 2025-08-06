007 First Light не позволит вам убить всех как Hitman

В 007 First Light у разработчиков нет цели превратить Джеймса Бонда в машину для убийств. Говоря о получении Бондом лицензии на убийство, директор франшизы IO Interactive Джонатан Лакайль рассказывает о том, насколько сдержанными игрокам нужно быть, чтобы добиться успеха.

В отличие от других игровых приключений Джеймса Бонда, 007 First Light предлагает вам роль новоиспечённого кандидата в недавно возрождённую программу агентов 00. Это означает, что у Бонда ещё нет лицензии на убийство, что создаёт препятствия на пути к тому, как он будет справляться с угрозами. Лакайль намекает на этот аспект в интервью Radio Times Gaming, как на некую механику, говоря, что это «будет функция, которая будет подробно описана позднее этим летом».

Хотя Бонду, несомненно, придётся носить оружие, он добавляет, что «будут определённые правила и правила ведения боя, касающиеся того, к кому можно проявлять агрессию» по мере продвижения игроков по сюжету. Разные уровни имеют уникальные параметры, которые влияют на функцию лицензии на убийство, определяя, сможет ли Бонд использовать более смертоносные средства в бою. В дополнение к этому, гаджеты становятся частью арсенала Бонда, и некоторые устройства будут скорее «пассивными», чем средствами для уничтожения ваших врагов.

Лакайл комментирует это, добавляя, что новая игра — это «момент форсирования […] мы хотим, чтобы игрок постоянно соображал на ходу, принимал быстрые решения и находился под давлением».

IO Interactive планирует выпустить 007 First Light в 2026 году.