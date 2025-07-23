Первый геймплейный тизер файтинга League of Legends: 2XKO

Riot Games объявила о начале закрытого бета-тестирования своего файтинга 2XKO — спин-оффа во вселенной League of Legends. Чтобы заинтересовать фанатов, разработчики опубликовали новый трейлер с боевыми сценами за Ви — знаменитую героиню с розовыми волосами.

В пресс-релизе Riot отмечают, что после запуска беты игра будет постоянно работать, за исключением технических работ и обслуживания. При этом разработчики предупреждают, что в первые дни возможны сбои из-за масштабного развёртывания серверной инфраструктуры, но по ходу тестирования планируется улучшать стабильность.

Дата старта закрытого бета-теста: 9 сентября 2025 года, платформа — PC, доступ по всему миру.