STALKER 2 теперь доступен в Amazon Luna

Опасная Зона из шутера STALKER 2 теперь стала доступна в формате облачного гейминга. Как сообщили разработчики, игра была добавлена в каталог облачной игровой платформы Amazon Luna.

Правда, воспользоваться этой возможностью смогут не все. Запуск облачной платформы имеет региональные ограничения и работает только в тех странах, где официально поддерживается Amazon Luna. В настоящее время Luna доступна в США, Канаде, Великобритании и в ряде стран Евросоюза, включая Австрию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Нидерланды, Швецию, Португалию, Бельгию и Люксембург.

Сервис дает возможность запускать игры без их установки на устройство — стриминг происходит с серверов Amazon Web Services. Luna использует ОС Windows Server и видеокарты Nvidia Tesla T4. Играть можно на самых разных платформах, включая Windows, macOS, ChromeOS, Amazon Fire TV, а также на устройств с iOS, iPadOS и Android.