Riot Games представила состав бойцов закрытой бета-версии 2XKO

Riot Games официально раскрыла список персонажей, доступных в предстоящей закрытой бете файтинга 2XKO. Тестирование стартует 9 сентября в 20:00 (по итальянскому времени) и пройдет на ПК.

Игрокам будут доступны девять знакомых героев из League of Legends: Дариус, Ари, Экко, Ясуо, Иллаой, Браум, Джинкс, Ви и Блицкранк. Для фанатов это отличный шанс увидеть, как любимые чемпионы адаптированы под динамичный 2v2-файтинг.

Riot подчеркнула, что целью теста станет проверка баланса, стабильности серверов и новых механик, добавленных после прошлых альфа-версий. Все участники Alpha Labs 1 и 2 получат доступ автоматически, а остальные уже могут зарегистрироваться, чтобы попасть в число тестеров.

2XKO ориентирован на гибкий геймплей: ключевая система Duo Play позволяет сражаться в команде, меняясь с партнером прямо во время боя. Однако при желании можно играть и в других форматах — 1v1, 2v2 или даже 2v1, что делает игру доступной для разного стиля и опыта игроков.

Хотя бета выйдет только на ПК, разработчики намекнули на будущее появление версии для консолей. Полноценный запуск становится все ближе, а значит, ждать громкого дебюта нового файтинга осталось недолго.