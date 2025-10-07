Riot Games выпустила новый трейлер файтинга 2XKO - ранний доступ стартует сегодня

Riot Games, авторы культовой League of Legends, представили кинематографический трейлер файтинга 2XKO, приуроченный к запуску раннего доступа. В ролике показано противостояние знакомых чемпионов: Экко и Ари сражаются против Ясуо, а финальным сюрпризом стало появление Варвика, который ранее не был подтверждён для раннего доступа.

2XKO — это динамичный командный файтинг формата 2 на 2, где игроки выбирают чемпионов из вселенной LoL и комбинируют их способности в зрелищных дуэлях. Проект, ранее известный как Project L, станет первым крупным файтингом от Riot и частью расширенной медиа-вселенной студии.

Ранний доступ стартует 7 октября на ПК, а в будущем игра выйдет и на PlayStation 5, и на Xbox Series. Дата полноценного релиза пока остаётся неизвестной.