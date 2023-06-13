33 Immortals демонстрируют высокооктановые бои в новой демонстрации игрового процесса ©

Thunder Lotus Games создала значительную фан-базу своей дебютной игрой Spiritfarer, получившей признание, и хотя её предстоящая игра, недавно анонсированная 33 Immortals, выглядит совсем по-другому, тем не менее, она привлекла немало внимания. 33 Immortals, описанная как квинтэссенция опыта рейдов MMO, представляет собой многопользовательскую игру, в которой 33 игрока работают вместе, чтобы выполнить множество задач.

На недавней презентации Xbox Games Showcase Extended компания Thunder Lotus показала новые необработанные кадры геймплея полного прохождения (в котором также участвовал босс Xbox Фил Спенсер). У каждого игрока есть уникальные навыки, не говоря уже об ограниченном количестве смертей, и в начале прохождения 33 игрока разбросаны по карте небольшими группами. Чтобы иметь возможность присоединиться друг к другу, игроки должны выполнять задания, известные как «Камеры пыток».

Как только это будет сделано, все игроки должны работать вместе в битве с высокими ставками, чтобы закончить раунд, известный как Битвы Вознесения, где экран наводнен множеством врагов, развязывающих мощные атаки. В игровом мире есть несколько разных регионов, каждый из которых имеет свой собственный набор задач. Все это в совокупности приводит к большому злу, то есть к финальному боссу.

33 Immortals выйдет в раннем доступе где-то в 2024 году для Xbox Series X/S и ПК, а также будет доступна через Game Pass.