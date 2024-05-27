Закрытое бета-тестирование 33 Immortals началось на Xbox Series X/S и PC

Масштабная кооперативная игра 33 Immortals уже доступна в закрытом бета-тестировании на Xbox Series X/S через Game Pass и на PC через Epic Games Store. Игра доступна до 2 июня, так что регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы получить шанс сыграть.
Разработанная Thunder Lotus Games, игра 33 Immortals сосредоточена проклятых душах, борющихся против своего окончательного приговора. Изначально игроки разбросаны по локациям и должны пройти различные испытания, чтобы встретиться и совместно завершить битвы за вознесение против вражеских полчищ. Кульминацией всего этого станет ошеломляющая битва с боссом.
На прошедшей в прошлом месяце презентации ID@Xbox мы получили возможность взглянуть на одного из боссов - Люцифера, обитающего в Преисподней. Это сокрушительное испытание даже для 33 игроков, работающих вместе, но и весьма впечатляющее зрелище.
33 Immortals выйдет в ранний доступ в этом году, а также появится в Steam. Цель разработчиков - учитывать отзывы игроков и использовать активное сообщество, чтобы "исследовать различные идеи" и "найти то, что работает лучше всего". Возможно, мы узнаем о дате запуска на Xbox Games Showcase 9 июня, так что следите за новостями.
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Поиграл немного, неплохо сделано