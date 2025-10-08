Тактический шутер '83 участвует в Steam Next Fest - вышла бесплатная демоверсия

Студия Antimatter Games сообщила, что её командный шутер ‘83, посвящённый альтернативной версии Холодной войны, примет участие в Steam Next Fest, который пройдёт с 13 по 20 октября. Уже сейчас игроки могут опробовать демоверсию, загрузив её со страницы игры в Steam (кнопка «Скачать демо»).

До старта фестиваля авторы проведут несколько ограниченных игровых сессий, где можно впервые протестировать ключевые механики, фракции и роли.

Игрокам доступна карта Norwegian Fjord — компактная горная локация с вертикальным геймплеем и насыщенными боями. Режим — Assault, в котором одна команда штурмует серию точек, а другая обороняет их до конца таймера или пока не исчерпаны ресурсы противника.

В демо участвуют две фракции — Армия США и Советские сухопутные войска, каждая со своими уникальными классами: стрелок, пулемётчик, гранатомётчик, снайпер, командир и другие.

Матчи рассчитаны на 60 игроков (30 на 30) — временное ограничение ради стабильности теста. В релизной версии Early Access обещают поддержку до 80 участников (40 на 40), а также появление техники, трёх карт и новых режимов, включая Frontlines.

Демоверсия доступна круглосуточно в течение Steam Next Fest — с 13 по 20 октября. Разработчики предупреждают, что это предрелизная сборка, где возможны ошибки и незавершённые элементы интерфейса.

Все замечания и найденные баги можно отправить через официальный сайт проекта или на Discord-сервере студии. Также разрешено стримить и записывать геймплей демо, разработчики даже поощряют создание контента.