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A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
8.5 1 271 оценка

Focus Entertainment и авторы серии A Plague Tale возобновили сотрудничество для "еще одного захватывающего проекта"

butcher69
Новости

Focus Entertainment и разработчик A Plague Tale студия Asobo возобновили сотрудничество для "еще одного захватывающего проекта"

После релизов A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, издатель Focus Entertainment объявил о возобновлении сотрудничества с разработчиком Asobo Studio в рамках "еще одного захватывающего проекта". В настоящее время неясно, будет ли это новая часть серии A Plague Tale или совершенно новая игра.

A Plague Tale: Requiem вышла для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК через Steam 18 октября 2022 года. Игра также доступна через Xbox Game Pass. Версия для Switch доступна только через облако.

20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Надеюсь мокап лица сделают, вот прям что бы как в ласт оф ас 2

3
B e s i k

Очень хорошо ! Надеюсь это будет всё же новая игра а не продолжение A Plague Tale не смотря на то что эта игра классная..

2
muxamor2011

Так продолжать то нечего. история закончена. вводить же новых персонажей и тянуть сюжет из пальца. сомневаюсь что они на это пойдут.

1
B e s i k muxamor2011

Вот тота же и оно и поэтому очень не хочется её продолжения.Честно говоря меня уже и Реквием не очень зацепила думал будет хоть и не лучше первой части но хоть примерно так же но нет.Первая часть просто яд ради неё даже видяху тогда обновил.

3
Bruce W muxamor2011

Вообще-то во второй части открытый финал. Третья часть наверно будет в наше время

1
muxamor2011 Bruce W

Очень сильно в этом сомневаюсь.
Скорее эта сцена демонстрирует что человечество не было сожрано крысами и дожило до наших дней. Как собственно и болезнь Макула.

1
tvorog8088

Здорово, за последние несколько лет единственная игра которую 2 раза проходил.

2
LincolnRimes

я крайне рад, надеюсь будет продолжение, обе части были шикарными

0
Megido

лучше бы пофиксили баги из-за которых невозможно играть в игру буквально!

0