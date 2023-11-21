Focus Entertainment и авторы серии A Plague Tale возобновили сотрудничество для "еще одного захватывающего проекта"

Focus Entertainment и разработчик A Plague Tale студия Asobo возобновили сотрудничество для "еще одного захватывающего проекта"
После релизов A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, издатель Focus Entertainment объявил о возобновлении сотрудничества с разработчиком Asobo Studio в рамках "еще одного захватывающего проекта". В настоящее время неясно, будет ли это новая часть серии A Plague Tale или совершенно новая игра.
A Plague Tale: Requiem вышла для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК через Steam 18 октября 2022 года. Игра также доступна через Xbox Game Pass. Версия для Switch доступна только через облако.
Надеюсь мокап лица сделают, вот прям что бы как в ласт оф ас 2
Очень хорошо ! Надеюсь это будет всё же новая игра а не продолжение A Plague Tale не смотря на то что эта игра классная..
Так продолжать то нечего. история закончена. вводить же новых персонажей и тянуть сюжет из пальца. сомневаюсь что они на это пойдут.
Вот тота же и оно и поэтому очень не хочется её продолжения.Честно говоря меня уже и Реквием не очень зацепила думал будет хоть и не лучше первой части но хоть примерно так же но нет.Первая часть просто яд ради неё даже видяху тогда обновил.
Вообще-то во второй части открытый финал. Третья часть наверно будет в наше время
Очень сильно в этом сомневаюсь.
Скорее эта сцена демонстрирует что человечество не было сожрано крысами и дожило до наших дней. Как собственно и болезнь Макула.
Здорово, за последние несколько лет единственная игра которую 2 раза проходил.
я крайне рад, надеюсь будет продолжение, обе части были шикарными
лучше бы пофиксили баги из-за которых невозможно играть в игру буквально!