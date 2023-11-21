Focus Entertainment и авторы серии A Plague Tale возобновили сотрудничество для "еще одного захватывающего проекта"

Focus Entertainment и разработчик A Plague Tale студия Asobo возобновили сотрудничество для "еще одного захватывающего проекта"

После релизов A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, издатель Focus Entertainment объявил о возобновлении сотрудничества с разработчиком Asobo Studio в рамках "еще одного захватывающего проекта". В настоящее время неясно, будет ли это новая часть серии A Plague Tale или совершенно новая игра.

A Plague Tale: Requiem вышла для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК через Steam 18 октября 2022 года. Игра также доступна через Xbox Game Pass. Версия для Switch доступна только через облако.