Новые вакансии от Asobo Studio разогрели слухи о разработке продолжения серии A Plague Tale ©

В последние годы Asobo Studio пережила метеоритный взлет популярности, и справедливо будет сказать, что во многом это произошло благодаря серии Plague Tale. Обе игры имели коммерческий и критический успех, поэтому нет ничего удивительного в том, что французский разработчик, похоже, работает над еще одной новой частью серии.

По крайней мере, об этом говорят многочисленные вакансии в студии. Недавно Asobo опубликовала сообщение на LinkedIn, в котором призвала соискателей на ряд открытых вакансий.

Хотя большинство из них относятся к команде Flight Sim, которая, предположительно, сосредоточена на предстоящем Microsoft Flight Simulator 2024, в сообщении LinkedIn (которое вы можете просмотреть ниже) прямо указано, что четыре вакансии - VFX Artist, Senior Game Designer, Senior AI Programmer и Senior Gameplay Animator - предназначены для "Plague Team".

Учитывая тот факт, что A Plague Tale: Requiem вышла уже более девяти месяцев назад, а первая игра так и не получила никаких DLC, не будет ошибкой предположить, что речь идет о триквеле. Однако до тех пор, пока студия Asobo и издатель Focus Entertainment официально не представят A Plague Tale 3 (или как она там будет называться), лучше (как всегда) соблюдать осторожность.