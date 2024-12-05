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A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
8.6 1 588 оценок

Состоялся выход физической коллекции игр серии A Plague Tale

monk70
Новости

Focus Entertainment и Asobo Studio объявили о выпуске физического набора A Plague Tale Collection. В эту коллекцию входят две получившие признание критиков игры A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, а также стилбук с эксклюзивным оформлением. Отправьтесь в душераздирающее путешествие и узнайте цену спасения тех, кого вы любите, играя за Амицию, помогающую своему младшему брату Хьюго выжить.

Коллекция A Plague Tale включает:

  • Официальный стилбук с эксклюзивным оформлением
  • A Plague Tale: Innocence
  • A Plague Tale: Requiem
  • DLC Protector Pack, дающий бонусные материалы для крафта, дополнительную косметику для Амиции и эксклюзивный скин арбалета в A Plague Tale: Requiem
6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
lDjazZy

Давайте сюда третью часть!

5
Alex Sander

С учетом того, что они только-только выпустили MFS 2024, ждать не меньше года, даже если она уже в разработке..

-1
K0t Felix

И я жду третью часть

0
muxamor2011

история персонажей полностью закончена. события до наших дней показаны. крайне сильно сомневаюсь что будет третья часть.
ну или это будет какой нибудь приквел. к примеру история первого носителя.

0
Kenn1y

Смысла нет, издание дороже и обложка двойная.

0
Евгений Луговой

Пройдено, скачано... Озвучка от Game Voice супер! В коллекцию... хм, где по близости болванки продают?

0
Jlyan

как раз на прошлой неделе у меня была концовка второй части

Спойлер

малого жалко жесть

-2
DezkQ

Ура, фетишисты-плюшкины рады, ещё два пылесборника на полку !

-13