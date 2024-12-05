Состоялся выход физической коллекции игр серии A Plague Tale

Focus Entertainment и Asobo Studio объявили о выпуске физического набора A Plague Tale Collection. В эту коллекцию входят две получившие признание критиков игры A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, а также стилбук с эксклюзивным оформлением. Отправьтесь в душераздирающее путешествие и узнайте цену спасения тех, кого вы любите, играя за Амицию, помогающую своему младшему брату Хьюго выжить.

Коллекция A Plague Tale включает: