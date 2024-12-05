Состоялся выход физической коллекции игр серии A Plague Tale

Focus Entertainment и Asobo Studio объявили о выпуске физического набора A Plague Tale Collection. В эту коллекцию входят две получившие признание критиков игры A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, а также стилбук с эксклюзивным оформлением. Отправьтесь в душераздирающее путешествие и узнайте цену спасения тех, кого вы любите, играя за Амицию, помогающую своему младшему брату Хьюго выжить.
Коллекция A Plague Tale включает:
- Официальный стилбук с эксклюзивным оформлением
- A Plague Tale: Innocence
- A Plague Tale: Requiem
- DLC Protector Pack, дающий бонусные материалы для крафта, дополнительную косметику для Амиции и эксклюзивный скин арбалета в A Plague Tale: Requiem
Давайте сюда третью часть!
С учетом того, что они только-только выпустили MFS 2024, ждать не меньше года, даже если она уже в разработке..
И я жду третью часть
история персонажей полностью закончена. события до наших дней показаны. крайне сильно сомневаюсь что будет третья часть.
ну или это будет какой нибудь приквел. к примеру история первого носителя.
Смысла нет, издание дороже и обложка двойная.
Пройдено, скачано... Озвучка от Game Voice супер! В коллекцию... хм, где по близости болванки продают?
как раз на прошлой неделе у меня была концовка второй части
малого жалко жесть
Ура, фетишисты-плюшкины рады, ещё два пылесборника на полку !