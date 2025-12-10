Супергерои Marvel появятся в Magic: The Gathering

Magic: The Gathering получит крупный кроссоверный набор Marvel Super Heroes Universes Beyond, в котором Мстители и их противники, включая Доктора Дума и Галактуса, получают собственные игровые карты, а выпуск набора намечен на июнь 2026 года одновременно с премьерой фильма Avengers: Doomsday.

В свежей презентации Wizards of the Coast показала сразу несколько новых карт, среди которых Капитан Америка, Халк, Чёрная Вдова, а также целая россыпь злодеев — от Барона Земо и Канга Завоевателя до Супер-Скрулла и Галактуса. Отдельный акцент сделан на Докторе Думе: ему посвящено четыре разные карты, использующие оригинальные иллюстрации, обложки и панели из комиксов, включая ставший мемом эпизод с «Рогом жадности», где злодей с надписью «тут» демонстративно игнорирует предупреждения Немора.

По подбору персонажей заметно, что MTG стремится закрепить Доктора Дума в образе нового ключевого антагониста киновселенной Marvel, одновременно выводя на стол не только основных героев и злодеев, но и менее известных персонажей вроде Лунной Девочки и Дьявольского Динозавра.

Вплоть до релиза Marvel Super Heroes Universes Beyond Wizards of the Coast обещает продолжать показывать новые карты, так что поклонников MTG и Marvel ждут дополнительные камео и ещё больше отсылок к классическим комиксам. Судя по раннему анонсу и вниманию к деталям, набор имеет все шансы стать одним из главных событий среди кроссоверов Magic последних лет.