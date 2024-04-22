Mechanics VoiceOver анонсировали озвучку A Way Out

Кооперативное приключение, рассчитанное на двоих игроков, которым предстоит объединить усилия ради общей цели — совершить побег из тюрьмы и вернуться к прежней жизни на свободе.

Главные герои — два абсолютно разных по характеру человека, которых в обычной жизни ничего бы не связало, однако именно судьба сыграла с ними злую шутку, забросив за решетку. Лео, будучи любящим мужем и отцом, оказался в тюрьме по обвинению в контрабанде. Его напарник Винсент — одиночка и циник, отбывающий срок за убийство, которое, возможно, он и не совершил.

По ходу игры, по мере знакомства и сближения, героям предстоит выяснить, что оба они стали жертвами коварного плана некоего общего знакомого, которому теперь и намерены отомстить.

Игровой процесс построен таким образом, что экран всё время разделён на две части, демонстрируя одновременно перспективу каждого из игроков. Такой нестандартный ход позволяет лучше понять характеры героев, а заодно и в полной мере ощутить дух командной работы.