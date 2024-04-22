Mechanics VoiceOver анонсировали озвучку A Way Out

О том, что студия Mechanics VoiceOver делает локализацию кооперативной игры A Way Out было известно ещё два месяца назад, однако теперь Механики анонсировали её полноценно
За Винсента тут отвечает Артур Иванов (Тор из Рагнарёка, Гоуст из ремейка MW2), а Лео озвучил Питерский актёр дубляжа Юрий Романов (Человек-паук 94-го, Дом Дракона, Атака Титанов и т.д)
Ещё в видеоанонсе видны Вероника Саркисова и Мария Бакина, за жён главных героев
Сами Механики пишут:
Да-да, совсем недавно мы, всего за два месяца, выпустили озвучку для ещё одной замечательной кооперативной игры от тех же разработчиков, которой является It Takes Two, а теперь решились взять за её предшественника.
И часть локализации у нас уже даже записана, что вы сможете наглядно увидеть в ролике. А вот сроки выхода будут зависеть напрямую от успеха сбора средств. И если он будет успешно завершён, то проект выйдет уже в этом году!
Так что, именно от вас зависит, заговорит ли ещё одна замечательная кооперативная игра на великом и могучем!
Блин я опять набухался жесть и меня тянет на этот сайт всякую ахинею писать
Пилить озвучку для игры 18го года. Сильно.
Эти озвучки заказывают за деньги. Какие вопросы, если за это в приоритетном порядке голосуют рублем? Значит есть те, кому это надо.
Эта игра лучше многих нынешних. Достойна озвучки.