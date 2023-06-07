Динамичный шутер Abyssus получил новый геймплейный трейлер ©

Узнайте о некоторых возможностях Abyssus в этом трейлере совместной онлайн-игры в жанре roguelite для 1–4 игроков, включая настройку оружия, совместную многопользовательскую игру и заглянуть в петлю roguelite. В Abyssus исследуйте руины затонувшей цивилизации и пробивайтесь сквозь полчища испорченных врагов, настраивая свой стиль игры с помощью большого разнообразия модификаций оружия и древних артефактов.

В качестве наемника-моряка конца 19-го века вы наняты для исследования подводных руин древней цивилизации. Однако ваша исследовательская миссия превращается в выживание, поскольку испорченные жители затонувшего королевства ясно дают понять, что незваные гости здесь не приветствуются.

Вооружитесь разнообразным экзотическим, адаптируемым оружием и укрепите себя таинственными усиливающими способностями, участвуя в, казалось бы, вечной битве против рядов мутировавших стражей водного домена.