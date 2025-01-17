Продажи Ace Combat 7: Skies Unknown достигли 6 миллионов копий

Компания Bandai Namco сообщила, что совокупные продажи Ace Combat 7: Skies Unknown превысили отметку в 6 миллионов копий. Данные о продажах включают в себя как физические, так и цифровые копии.

При этом продажи игры на ноябрь 2022 года составят 4 миллиона копий, к ноябрю 2023 года этот показатель увеличится до 5 миллионов. Совокупные продажи серии Ace Combat сейчас превышают 20 миллионов копий.

Кроме того, продюсер серии Манабу Симомото (Manabu Shimomoto) также поделился информацией о новых проектах и планах по празднованию 30-летнего юбилея Ace Combat. По словам Симомото, сейчас его команда активно работает над следующей игрой в серии Ace Combat, а также над новыми неанонсированными проектами.

Релиз Ace Combat 7: Skies Unknown состоялся 18 января 2019 года для PlayStation 4 и Xbox One, затем в Steam для PC 1 февраля 2019 года, а 11 июля 2024 года и на Switch.