Издатель Gaijin Entertainment раскрыл системные требования Active Matter

Gaijin Entertainment и студия Matter Team поделились новыми подробностями о своём предстоящем extraction-шутере с аномалиями Active Matter. Уже 9 сентября проект выйдет в раннем доступе на ПК через Gaijin Store, а позже появится и в Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Разработчики раскрыли системные требования. Для минимального запуска в 1080p при 30 FPS потребуется видеокарта уровня GTX 1050 Ti, AMD RX 470 или Intel Arc A580. А вот для ультра-графики в 4K и стабильных 60 FPS понадобится куда более мощное «железо» — вплоть до RTX 5080 или RX 9070 XT.
В Active Matter игроки возьмут на себя роль оперативников, застрявших во временной петле. После каждой смерти они возвращаются к исходной точке, сохраняя возможность собирать экипировку, добывать ресурсы в нестабильных зонах и искать способ выбраться до того, как область полностью исчезнет вместе со всем содержимым.
Игра сочетает механику рейдов, выживания и научной фантастики, обещая нестандартный подход к жанру extraction-шутеров.
Игру еще пол года ждать ( как минимум ), а они уже системки выкатили... который явно завышены
Согласен. Но железо само себя не купит, вот и загибают требования.
а вы думаете под эту пародию контры/калды/пукбг комп собирать будет кроме самих разрабов чтобы проверить эти требования?
да нафик она нужна? конкорд еее конкорд!!!
Солидарен с тобой. Тоже думаю, что собирать комп ради этой ммо-доильни дело неблагодарное. Разрабы вот пусть себе и собирают!
pubg трешни всратый тоже полон аномалиями если так баги называть
Требования приемлемые, но сама игра не очень.
Я напоминаю, что Гайдзины - контора петухов, а вторая компания - сборище бездарных ноунейм-бомжей, которые в 2019 году склепали позорнейший клон Пабга, в который зашли поиграть полтора школьника с читами.
О качестве их новой игры сделать выводы можно уже сейчас.