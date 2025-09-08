Издатель Gaijin Entertainment раскрыл системные требования Active Matter

Gaijin Entertainment и студия Matter Team поделились новыми подробностями о своём предстоящем extraction-шутере с аномалиями Active Matter. Уже 9 сентября проект выйдет в раннем доступе на ПК через Gaijin Store, а позже появится и в Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Разработчики раскрыли системные требования. Для минимального запуска в 1080p при 30 FPS потребуется видеокарта уровня GTX 1050 Ti, AMD RX 470 или Intel Arc A580. А вот для ультра-графики в 4K и стабильных 60 FPS понадобится куда более мощное «железо» — вплоть до RTX 5080 или RX 9070 XT.

В Active Matter игроки возьмут на себя роль оперативников, застрявших во временной петле. После каждой смерти они возвращаются к исходной точке, сохраняя возможность собирать экипировку, добывать ресурсы в нестабильных зонах и искать способ выбраться до того, как область полностью исчезнет вместе со всем содержимым.

Игра сочетает механику рейдов, выживания и научной фантастики, обещая нестандартный подход к жанру extraction-шутеров.