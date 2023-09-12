Кошмар и реальность Первой мировой войны в релизном трейлере хоррора Ad Infinitum ©

После продолжительной разработки, которая, по словам создателей, длилась больше десяти лет, уже через несколько дней выйдет амбициозный хоррор Ad Infinitum от студии Hekate. В честь надвигающегося релиза авторы игры предлагают погрузиться в мрачную атмосферу уже сейчас через релизный трейлер.

Свежий ролик показывает жуткие локации и сцены из Ad Infinitum, которые будут серьезно испытывать психику главного героя игры. В этом хорроре игроки берут под свой контроль молодого немецкого солдата, которого преследуют ужасы Великой войны. Для него, как и для игроков, грань между реальностью и кошмаром начинает стираться. Оказавшись в ловушке между двумя реальностями, вам предстоит пройти мимо страшных существ, преодолеть собственные страхи и найти ответы в творящемся хаосе.

Получить ранний доступ к Ad Infinitum можно уже сейчас, если вы являетесь владельцем Deluxe Edition для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Полноценный запуск хоррора состоится уже 14 сентября.