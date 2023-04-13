В последнем обновлении Against the Storm появились фантастические лисы ©

Eremite Games и Hooded Horse сообщили, что в градостроительном симуляторе Against the Storm появился пятый вид. Вдохновленные лисами горожане теперь доступны для игры в рамках обновления «Стражи леса», в котором представлены новые визуальные объекты, здания, способности и многое другое.

Как вид, у которого сложилась тесная связь с лесом, лисы специализируются на разведке и работе с технологиями, работающими на дождевой воде. Они также приносят пять новых зданий, в том числе: специальные лисьи домики, чайный домик (для приготовления чая), пивоварню, винокурню и чайный доктор (для лечения людей чаем).

Потребности людей-лис включают кашу, новый продукт питания, представленный в обновлении, сделанный из простых продуктов, таких как зерно и дождевая вода. Лисы имеют низкую сопротивляемость, но компенсируют это меньшими требованиями и игнорированием штрафов за решимость со стороны самого леса. Например, если игроки назначат к очагу хранителя огня Лисы, их город будет генерировать на два очка враждебности меньше при открытии полян, что сделает исследование леса менее рискованным.

Представление новой расы — это не просто косметика и постройки; обновление вводит новые пассивные способности, перки, приказы и события, в то время как существующие расы были сбалансированы и изменены, чтобы приспособиться к новичкам.

Against the Storm доступна в раннем доступе на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store.