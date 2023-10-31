Age of Empires 2: Definitive Edition получила дополнение The Mountain Royals

Для стратегии Age of Empires 2: Definitive Edition вышло дополнение The Mountain Royals на Xbox, Windows, ПК и Steam. Откройте для себя богатую историю и нерассказанные истории двух замечательных цивилизаций, армян и грузин, и погрузитесь в три захватывающие новые кампании: Тамар, Торос Великий и Исмаил.

Армяне – Восстановите свое родовое царство в гористой местности возле озер Ван, Севан и Урмия. Уникальными армянскими отрядами являются Составной лучник, опытный лучник, способный пробить даже самую прочную броню, и Воин-священник, пехотный отряд, который может сражаться и лечить союзные отряды.

Грузины – Создайте мощное королевство в тени Кавказских гор и используйте пересеченную местность в своих интересах, отражая бесчисленные иностранные вторжения. Уникальным грузинским подразделением является Монаспа, мощное кавалерийское подразделение, численность которого увеличивается.

Дополнение Mountain Royals для Age of Empires II: Definitive Edition предлагает бесконечные часы захватывающего игрового процесса, стратегических завоеваний и незабываемого повествования. Закрепите свое место среди легенд и станьте частью самых эпических моментов истории.