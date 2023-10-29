С новым дополнением Age of Empires 2 получит обновление, в котором будет переработана одна из наций

Через два дня, т.е. 31 октября, дебютирует очередное платное расширение для Age of Empires II: Definitive Edition под названием The Mountain Royals, которое представит в игре две цивилизации - армян и грузин, а также три новые кампании.

Как выяснилось, в этот же день выйдет и крупное обновление, которое перестроит Персидскую империю. Стоит отметить, что обновленная цивилизация будет доступна бесплатно всем владельцам базовой версии игры.

Как отмечают разработчики, с появлением в игре новых цивилизаций гордые персы в AoE II: Defiinitive Edition потеряли свои отличительные качества.

Поэтому в грядущем обновлении разработчики хотят вернуть этой ближневосточной державе уникальность, сделав ее "настоящей кавалерийской цивилизацией".

Персы получат новое уникальное подразделение - саваров. Это тяжеловооруженное конное подразделение, которое будет особенно эффективно против вражеских стрелков. По внешнему виду оно напоминает паладинов, но в прямых столкновениях с пехотой и вражеской кавалерией будет менее эффективно, чем они.

Боевой слон будет усилен и станет гораздо быстрее и эффективнее при разрушении зданий и укреплений. Кроме того, будет снижена стоимость повышения ранга этого юнита до элитного.

Ближневосточная держава получит доступ к парфянской тактике уже в эпоху замков. Это, в сочетании с новой цивилизацией "Пассив", дающей дополнительное золото за каждую побежденную военную единицу, откроет перед державой новые стратегические возможности, которые должны укрепиться в ранней игре.

Это лишь некоторые из изменений, ожидаемых в ближайшие дни в Age of Empires II: Definitive Edition. Больше подробностей вы найдете на официальном сайте игры.