Состоялся релиз 4X-стратегии Age of Wonders 4 ©

Age of Wonders 4 от Triumph Studios и Paradox стала доступна в цифровых магазинах на ПК. По интересной традиции маркетологов, релизный трейлер для глобальной 4X-стратегии вышел несколько дней назад.

Age of Wonders 4 - это стратегическая игра, действие которой разворачивается в мире, вдохновленном традиционным фэнтези. Отправной точкой для событий является пробуждение королей-колдунов, которые приводят в действие свой план стать божествами. Здесь мы играем роль одного из них. Наша задача - завоевать миры Астрального моря, используя магию и более традиционные средства.