Age of Wonders 4 02.05.2023
7.6 50 оценок

Состоялся релиз 4X-стратегии Age of Wonders 4

©
butcher69
Новости

Age of Wonders 4 от Triumph Studios и Paradox стала доступна в цифровых магазинах на ПК. По интересной традиции маркетологов, релизный трейлер для глобальной 4X-стратегии вышел несколько дней назад.

Age of Wonders 4 - это стратегическая игра, действие которой разворачивается в мире, вдохновленном традиционным фэнтези. Отправной точкой для событий является пробуждение королей-колдунов, которые приводят в действие свой план стать божествами. Здесь мы играем роль одного из них. Наша задача - завоевать миры Астрального моря, используя магию и более традиционные средства.

ПК Релизы
9
1
Последние посты по игре Age of Wonders 4
Хвалебный трейлер 4Х-стратегии Age of Wonders 4
Хвалебный трейлер 4Х-стратегии Age of Wonders 4
Age of Wonders 4 получила хорошие оценки от критиков
Age of Wonders 4 получила хорошие оценки от критиков
Обзор Age of Wonders 4 - конструктор стратегий или история о святых жабах
Обзор Age of Wonders 4 - конструктор стратегий или история о святых жабах
Комментарии: 1
Ваш комментарий