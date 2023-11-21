По словам бывшего разработчика, Agent от Rockstar был чем-то похожим на Джеймса Бонда и более линейным, чем GTA

Помните игру Agent от Rockstar? Анонсированная в 2007 г. для PlayStation 3, она была заявлена как стелс-экшен, действие которого разворачивается во времена холодной войны. Она получала спорадические обновления, но в итоге от торговой марки отказались, и она была удалена с сайта разработчика. Однако благодаря бывшему техническому директору Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij), работавшему в компании с 1999 по 2009 год, появились новые подробности.

Он отметил, что после Grand Theft Auto: San Andreas команда хотела сделать что-то другое.

Rockstar San Diego работала над игрой в стиле Джеймса Бонда. Бывший президент Rockstar North Лесли Бензис хотел сделать что-то в этом духе. Мы сделали демо-версию, в которой занимались шпионскими делами в Сан-Андреасе. Кажется, там был дельтаплан и автомобиль, превращающийся в подводную лодку, или что-то в этом роде.

Проект произвел достаточное впечатление на студии в Сан-Диего и Нью-Йорке, чтобы начать работу над ним. Однако в то же время начиналась разработка Grand Theft Auto 4.

Идея заключалась в том, чтобы разделить команду на севере примерно пополам. Половина из нас будет работать над следующей Grand Theft Auto (4), а другая половина - над Agent.

Игра была более линейной, чем Grand Theft Auto, с такими локациями, как французский средиземноморский город, швейцарский горнолыжный курорт, Каир и масштабная космическая перестрелка с лазерами. Это был "классический Джеймс Бонд". Команда работала над этим проектом больше года, но он "продвигался не так хорошо, как мы надеялись".

Было неизбежно, что в конце концов вся компания должна была встать за Grand Theft Auto 5. Мы пытались сократить игру, чтобы успеть сделать основную ее часть до того, как поступит неизбежный звонок из Нью-Йорка. Мы вырезали целый уровень (кажется, Каир) и, возможно, даже космическую часть.

В конце концов, Agent был признан "слишком отвлекающим фактором", и от него отказались. По мнению Оббе, за разработку взялась другая компания в составе Rockstar, но она так и не была завершена. Тем не менее, интересно узнать о том, что могло бы быть.

В настоящее время Rockstar Games работает над следующей Grand Theft Auto, первый трейлер которой будет показан в начале декабря. По прогнозам Take-Two, она может выйти на рынок до апреля 2025 года.