Более 13 минут нового геймплея постапокалиптического ролевого экшена AI Limit

Разработчики из Sense Games предоставили игровому издательству Game Informer возможность сыграть в их предстоящий ролевой soulslike AI Limit. Журналисты решили поделиться фрагментом геймплея с игровым сообществом, демонстрируя боевую систему игры, постапокалиптические локации, возможности снаряжения и его улучшения, а также битву с боссом.

Выпуск AI Limit запланирован на 2024 год для ПК и PlayStation 5. Точная дата релиза пока не раскрыта, и, вероятно, будет анонсирована на gamescom 2024 или другом крупном игровом мероприятии.