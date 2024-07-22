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AI Limit 2024 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.7 33 оценки

Более 13 минут нового геймплея постапокалиптического ролевого экшена AI Limit

butcher69
Новости

Разработчики из Sense Games предоставили игровому издательству Game Informer возможность сыграть в их предстоящий ролевой soulslike AI Limit. Журналисты решили поделиться фрагментом геймплея с игровым сообществом, демонстрируя боевую систему игры, постапокалиптические локации, возможности снаряжения и его улучшения, а также битву с боссом.

Выпуск AI Limit запланирован на 2024 год для ПК и PlayStation 5. Точная дата релиза пока не раскрыта, и, вероятно, будет анонсирована на gamescom 2024 или другом крупном игровом мероприятии.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Саня Шарапов

Пока что выглядит как Код Вейн, только хуже.

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